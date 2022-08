Milan, apre oggi la vendita dei biglietti per il match con la Dinamo Zagabria

Mercoledì 14 settembre il Milan ospiterà la Dinamo Zagabria a San Siro per la sua prima partita di Champions League in casa della stagione. In vista dell'avvicinarsi dell'evento, oggi il club rossonero ha dato il via alla vendita dei tagliandi per assistere al match. Ricordiamo che il Milan è stato sorteggiato nel gruppo E con Chelsea, Salisburgo e appunto Dinamo Zagabria.

Il costo dei biglietti per Milan-Dinamo Zagabria parte da 19€. Gli Under 16, accompagnati da un adulto, potranno usufruire della tariffa speciale a 19€ in determinati settori, mentre gli Over 60 avranno prezzi scontati a partire da 24€ in alcune zone dello stadio. Ecco come e dove vedere Sassuolo-Milan in tv o diretta streaming >>>