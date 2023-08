Champions pack 2023-2024: costi e fasi di vendita dei biglietti del Milan

Esistono infine i "Settori riservati UEFA" ossia alcuni posti disponibili nei match di Champions League che, nonostante possano essere acquistati di diritto da un abbonato per le partite di campionato, devono essere riservati all'ente organizzatore del trofeo per accordi istituzionali. Per questo motivo si può acquistare un Champions Pack che garantisce dei posti alternativi in un settore simile a quello utilizzato durante la Serie A.