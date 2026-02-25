Pianeta Milan
MILAN-TORINO

È in corso, da ieri, l'ultima fase di vendita, quella libera, dei biglietti per Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026 che si disputerà nel weekend del 21-22 marzo (data ancora da definire in via ufficiale). Tutte le info
Daniele Triolo 

(fonte: acmilan.com) "Nell'ultimo appuntamento casalingo del mese di marzo, il Milan scenderà in campo contro il Torino nella 30a giornata del campionato della Serie A 2025-2026. Sarà lo scontro numero 202: il bilancio vede 78 vittorie rossonere, 56 successi granata e 67 pareggi.

INFORMAZIONI GENERALI

La data e l'ora di Milan-Torino non sono state ancora definite.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Torino sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di 'Casa Milan', al Flagship Store di via Dante e sui circuiti VivaTicket in vendita libera dalle ore 15:00 di lunedì 23 febbraio e fino a esaurimento delle disponibilità.

PROMOZIONI

Il prezzo dei biglietti per Milan-Torino parte da € 14,00. Già dalla fase abbonati, gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di tariffe dedicate in alcune zone dello stadio.

MATCHDAY UPGRADES

Rendi ancora più speciale la tua esperienza a 'San Siro' aggiungendo al biglietto i nuovi servizi del club.

  • Fast Track: consente di evitare le code agli ingressi di 'San Siro', accedendo più rapidamente tramite un varco dedicato. Il prezzo di acquisto del Fast Track parte da € 5,00 e può essere acquistato fino al fischio d'inizio, in alcuni settori selezionati.

  • Casa Milan Hospitality Experience: offre la possibilità di vivere un'intera giornata a tinte rossonere. Al prezzo di € 38,00, Casa Milan Hospitality Experience include il pre-partita nell'headquarter del Club, con tour del Museo Mondo Milan e servizio food & beverage presso Casa Milan Bistrot.

  • Sports Pub post-match access: vivi il post-partita nel nuovo Sports Pub situato all'interno di 'San Siro', dove l'atmosfera elettrizzante del matchday si fonde con l'accoglienza di un pub in stile inglese, moderno e dalla ricca offerta di cibo e bevande. Il prezzo di acquisto è di € 10,00.

  • Museum DJ Set: lasciati trasportare dal ritmo di un DJ set dal vivo. Un'esperienza esclusiva, dove musica e cocktail a pagamento creano il contesto perfetto per prolungare l’emozione della partita dopo il fischio finale. Il prezzo di acquisto è di € 10,00.

    • Tutti i servizi possono essere acquistati dai tifosi già in possesso di un titolo d'accesso allo stadio.

    TIFOSI CON DISABILITÀ

    Il biglietto per Milan-Torino ha un costo di € 25,00, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.

    CLUB 1899

