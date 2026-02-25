PROMOZIONI—
Il prezzo dei biglietti per Milan-Torino parte da € 14,00. Già dalla fase abbonati, gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di tariffe dedicate in alcune zone dello stadio.
MATCHDAY UPGRADES—
Rendi ancora più speciale la tua esperienza a 'San Siro' aggiungendo al biglietto i nuovi servizi del club.
Tutti i servizi possono essere acquistati dai tifosi già in possesso di un titolo d'accesso allo stadio.
TIFOSI CON DISABILITÀ—
Il biglietto per Milan-Torino ha un costo di € 25,00, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.
CLUB 1899
