Biglietti Milan-Napoli: domani aperte le vendite per il settore ospite

Sale l'attesa per Milan-Napoli: come comunica il sito dei partenopei, domani apriranno le vendite dei biglietti per il settore ospite

Come disposto dalla Determinazione n.18/2023 dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Ministero degli Interni, in nessun caso è consentito il cambio utilizzatore, dunque il biglietto è incedibile, ed è acquistabile solo ed esclusivamente da coloro che sono in possesso della fidelity card (Fan Stadium Card).

Per le prime 48 ore, e precisamente fino alle ore 18.00 di sabato 8 aprile 2023, la vendita sarà riservata agli abbonati della stagione 2022.23, i quali potranno usufruire della precedenza sull’acquisto dei biglietti utilizzando il numero della fidelity sulla quale è caricato l’abbonamento 2022.23 come codice per finalizzare l’acquisto sul sito della Ticketone. Si precisa che la precedenza sull’acquisto dei biglietti, in favore degli abbonati, è garantita esclusivamente nei limiti dei tagliandi messi a disposizione dalla società ospitante e potrà essere esercitata secondo criteri di mera precedenza cronologica. A partire dalle ore 19.00 di sabato 8 aprile2023, nel caso in cui vi siano ancora biglietti disponibili, proseguirà la vendita libera fino alle ore 23.59 di domenica 9 aprile. Sia in fase di precedenza per gli abbonati, che durante la vendita libera, sarà possibile acquistare un solo biglietto per ogni transazione.