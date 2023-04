Biglietti Milan-Inter, tutto esaurito? La situazione | PM NEWS

L'andata della semifinale di Champions League tra Milan e Inter si giocherà mercoledì 10 maggio, ma a più di una settimana di distanza già comincia a sentirsi l'avvicinamento ad un match così importante. A confermarlo è il fatto che i biglietti per la sfida di 'San Siro' sono andati a ruba e le code sul sito del club rossonero sono state lunghe ed è stato faticoso per i tifosi riuscire ad acquistare un pass per poter accedere allo stadio. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, inoltre, è praticamente tutto esaurito per la gara di Champions League. LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Roma-Milan, Dybala in panchina: Pioli con i titolari