Milan, l'ottobre da incubo si chiude con il derby contro l'Inter: tutte le info sui biglietti

Amorim ha concesso una lunga pausa ai calciatori del Milan che non sono stati convocati con le proprie nazionali, questo perché a ottobre il Diavolo avrà un calendario di fuoco che si chiuderà a fine mese contro l'Inter. Ecco tutte le partite in programma.

11/10 alle 18:00: Sassuolo vs Milan (Serie A);

Sassuolo vs Milan (Serie A); 15/10 alle 18:45: Salisburgo vs Milan (Europa League);

Salisburgo vs Milan (Europa League); 18/10 alle 18:00: Milan vs Atalanta (Serie A);

Milan vs Atalanta (Serie A); 22/10 alle 21:00: AFC Bournemouth vs Milan (Europa League);

AFC Bournemouth vs Milan (Europa League); 25/10 alle 20:45: Udinese vs Milan (Serie A);

Udinese vs Milan (Serie A); 28/10 alle 18:30: Milan vs Bologna (Serie A);

Milan vs Bologna (Serie A); 31/10 alle 20:45: Milan vs Inter (Serie A).

Biglietti Milan-Inter: date, prezzi e le fasi di vendita per il Derby

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Fase Abbonati Secondo Verde: mercoledì 23 settembre dalle ore 12.00 fino alle ore 23.59, ogni abbonato alla stagione 2026/27 al Secondo Verde avrà la possibilità di acquistare 1 biglietto in uno dei settori messi a disposizione, con listino dedicato. Al termine di questa fase, agli abbonati che non hanno acquistato un settore alternativo sarà assegnato un posto nel settore Terzo Blu Est/Ovest, senza oneri aggiuntivi;

mercoledì 23 settembre dalle ore 12.00 fino alle ore 23.59, ogni abbonato alla stagione 2026/27 al Secondo Verde avrà la possibilità di acquistare 1 biglietto in uno dei settori messi a disposizione, con listino dedicato. Al termine di questa fase, agli abbonati che non hanno acquistato un settore alternativo sarà assegnato un posto nel settore Terzo Blu Est/Ovest, senza oneri aggiuntivi; Fase Abbonati: da giovedì 24 settembre alle ore 15.00 fino a domenica 27 settembre alle ore 23.59, ogni abbonato alla stagione 2026/27 potrà acquistare 1 biglietto aggiuntivo nei settori disponibili, con listino dedicato;

da giovedì 24 settembre alle ore 15.00 fino a domenica 27 settembre alle ore 23.59, ogni abbonato alla stagione 2026/27 potrà acquistare 1 biglietto aggiuntivo nei settori disponibili, con listino dedicato; Fase Milan Club: da venerdì 25 settembre alle ore 15.00 fino a domenica 27 settembre alle ore 23.59, ogni affiliato Milan Club, inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club", potrà acquistare 1 biglietto, intestato a titolari di "Tessera Socio Milan Club", con listino dedicato;

da venerdì 25 settembre alle ore 15.00 fino a domenica 27 settembre alle ore 23.59, ogni affiliato Milan Club, inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club", potrà acquistare 1 biglietto, intestato a titolari di "Tessera Socio Milan Club", con listino dedicato; Fase CRN Card: da lunedì 28 settembre alle ore 15.00 fino a martedì 29 settembre alle ore 23.59, ogni possessore di CRN Card in corso di validità potrà acquistare 1 biglietto nei settori disponibili, con listino dedicato;

da lunedì 28 settembre alle ore 15.00 fino a martedì 29 settembre alle ore 23.59, ogni possessore di CRN Card in corso di validità potrà acquistare 1 biglietto nei settori disponibili, con listino dedicato; Vendita libera: da mercoledì 30 settembre alle ore 15.00, solo in caso di disponibilità residua dalle precedenti fasi.

Il tour de force di Ruben Amorim: un test decisivo per il progetto