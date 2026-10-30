Clamorosa novità a poche ore dal derby di San Siro: si riaprono le vendite per i biglietti di Milan-Inter. Ecco i settori disponibili e la situazione

Emiliano Guadagnoli
- Milano
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Milan ed Inter, ecco il video del nuovo Generali Stadium: esterni ed interni

Arrivano importanti novità in vista del derby tra Milan e Inter previsto per domani sera allo stadio "Meazza" in San Siro.

Ultimissimi biglietti per Milan-Inter: si riaprono due settori a San Siro

Come raccolto dalla redazione di PianetaMilan a seguito della conferma ufficiale relativa alla rimozione dei teloni di sicurezza situati nei settori Terzo Anello Blu e Terzo Anello Verde, si sono resi da poco disponibili gli ultimi biglietti per assistere al big match.

Un'occasione unica per tutti i tifosi che non hanno ancora avuto modo di acquistare i tagliandi per la partita più attesa della decima giornata del campionato di Serie A 2026-27. Un derby tremendamente atteso e che può dire molto sul prosieguo della stagione.

Riaperti i settori a San Siro: disponibili gli ultimi biglietti a sorpresa per il derby Milan-Inter | PM L'Inter ha iniziato alla grande in campionato vincendo 8 delle nove partite con il solo pareggio contro la Roma. È a pari punti (25 punti) con la Lazio in testa al campionato. Per questo motivo parte sulla carta da favorita.

Buon inizio di stagione anche per Ruben Amorim e il suo Milan che purtroppo ha interrotto la striscia di partite senza perdere in campionato a otto, subendo la sconfitta contro il Bologna. I rossoneri si trovano a sette punti di distanza dall'Inter. Vincere potrebbe portare alla prima svolta stagionale per il club che ha ancora bisogno di tempo e di tanta fiducia, visto che il nuovo progetto è iniziato da poco tempo. La spinta dei tifosi del Milan potrà essere determinante anche contro l'Inter di Christian Chivu.

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