L'Europa League 2026-2027 si prepara a fare il suo ritorno a San Siro con un appuntamento storico e totalmente inedito. Giovedì 5 novembre alle ore 18:45, il Milan ospiterà il Ferencváros per la 4ª giornata della League Phase. Si tratta del secondo incrocio assoluto del Diavolo contro una formazione ungherese (l'unico precedente risale alla Coppa delle Coppe 1967/68 contro il Györi ETO). Il club rossonero ha ufficializzato i dettagli, i prezzi e le modalità di acquisto dei biglietti, con le prime fasi di vendita già attive in queste ore.

Biglietti Milan-Ferencváros: le date e le fasi di vendita

Fase Abbonati (in corso) : attiva da mercoledì 7 ottobre fino a venerdì 9 ottobre alle ore 12:00. Ogni abbonato alla stagione 2026/27 può acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili con un listino prezzi dedicato.

: attiva da mercoledì 7 ottobre fino a venerdì 9 ottobre alle ore 12:00. Ogni abbonato alla stagione 2026/27 può acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili con un listino prezzi dedicato. Fase Milan Club (in corso) : attiva da mercoledì 7 ottobre fino a venerdì 9 ottobre alle ore 12:00. Riservata agli affiliati che, inserendo il codice "Tessera Socio Milan Club", possono comprare fino a 4 biglietti (tutti intestati a soci).

: attiva da mercoledì 7 ottobre fino a venerdì 9 ottobre alle ore 12:00. Riservata agli affiliati che, inserendo il codice "Tessera Socio Milan Club", possono comprare fino a 4 biglietti (tutti intestati a soci). Vendita libera: al via da venerdì 9 ottobre alle ore 15:00 e attiva fino a esaurimento dei posti disponibili.

I prezzi, le promozioni Under 16 e il servizio Fast Track

I tagliandi per la sfida sono disponibili sui canali ufficiali del club: online sul portale della biglietteria rossonera, presso il Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e attraverso i circuiti Vivaticket. La vendita è strutturata secondo tre finestre temporali ben definite:La politica tariffaria scelta dal Milan per il debutto casalingo stagionale in Europa League è decisamente accessibile: il prezzo di partenza dei tagliandi è didurante la fase riservata agli abbonati. Sono state inoltre previste promozioni speciali dedicate alle fasce d'età, che potranno usufruire di tariffe agevolate a partire sempre da € 14,00 in diversi settori dello stadio Giuseppe Meazza.

Tra le novità per il matchday, i tifosi potranno acquistare il servizio Fast Track a partire da € 5,00. Questa opzione, disponibile fino al fischio d'inizio in alcuni settori selezionati, permette di superare le code agli ingressi accedendo alla struttura in modo rapido attraverso un varco riservato.

Tifosi con disabilità e pacchetti Premium Club 1899

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Il Milan ha definito anche le modalità per i tifosi con disabilità: il biglietto unico ha un costo die include sia il titolo d'accesso per il sostenitore diversamente abile sia quello per il suo accompagnatore maggiorenne. Questa specifica vendita aprirà nelle prossime settimane sul portale web dedicato della società.Per chi desidera invece un'esperienza esclusiva, sono già in vendita i biglietti Premium con servizio Hospitality attraverso il programma. I pacchetti, acquistabili direttamente online, offrono la possibilità di assistere alla partita dai posti più prestigiosi della tribuna di San Siro, abbinando al match un raffinato servizio di ristorazione prima e dopo l'incontro, una soluzione ideale anche per aziende e titolari di partita IVA interessati ad attività di networking.