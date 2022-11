Derby Inter-Milan, le info sulla vendita biglietti del settore ospiti

Inizierà nei prossimi giorni la vendita dei biglietti per il derby Inter-Milan del prossimo 5 febbraio 2023. Tutte le info sul settore ospiti

Daniele Triolo

(fonte: acmilan.com) "La Serie A, esaurita la lunga sosta invernale per lo svolgimento dei Mondiali di calcio in Qatar, tornerà in campo il 4 gennaio 2023.

Biglietti per il derby Inter-Milan: tutto ciò che c'è da sapere — Dopo un mese per i rossoneri sarà già tempo di derby: l'appuntamento è segnato sul calendario di tutti i tifosi, domenica 5 febbraio 2023 alle ore 20:45. Il Club comunica che i biglietti del settore ospiti al Secondo Anello Blu per la 21ª giornata di campionato, saranno disponibili da martedì 29 novembre e distribuiti in due diverse fasi di vendita.

1. Dalle ore 12:00 del 29 novembre alle 23:59 del 1° dicembre: vendita riservata agli abbonati;

2. Dal 2 dicembre ore 12:00: vendita libera con eventuale disponibilità.

Biglietti derby Inter-Milan, punti vendita e prezzi — I biglietti saranno disponibili online sul sito web del Milan nella sezione dedicata e presso la Biglietteria di Casa Milan. Il prezzo dei biglietti è di € 45,00. In entrambe le fasi l'acquisto sarà consentito solo ai tifosi in possesso di Cuore Rossonero, il biglietto non verrà caricato sulla tessera del tifoso, ma sarà in formato pdf".