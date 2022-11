Calciomercato Milan – Pellegatti: “Ho una pazza idea a centrocampo”

Carlo Pellegatti ha parlato di una pazza idea di calciomercato che il Milan potrebbe mettere in atto per rinforzare il proprio centrocampo

La rosa del Milan , escluso l'esterno destro, negli altri reparti sembrerebbe essere al completo. Se nel corso della sessione invernale non dovesse esserci alcuna uscita, molto probabilmente i rossoneri non prenderebbero alcun giocatore.

Per le prossime finestre di trattative ci potrebbe però essere una pazza idea del Milan per quanto riguarda il centrocampo. A riferirla è Carlo Pellegatti , noto giornalista e tifoso rossonero, il quale racconta di aver avuto un desiderio guardando la partita della Francia ai Mondiali . Di seguito le sue parole nel corso di un video sul suo canale YouTube.

"Guardando la Francia ho avuto una pazza idea per il centrocampo del Milan. Non sono mai stato un estimatore di Rabiot, ma è un ragazzo che può giocare in più ruoli. In mediana, per dare ricambio a Tonali e Bennacer, da 10 come piace a Pioli. È nel pieno della maturità, ha fisico, è alto".