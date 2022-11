Calciomercato Milan – Pellegatti rivela: “So che è stato sondato Tete”

Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha dichiarato che il Milan avrebbe fatto un sondaggio per Tete del Lione

Fabio Barera

L'avvio del campionato del Milan può definirsi in ogni caso positivo, nonostante le otto lunghezze che lo separano dal Napoli capolista; i rossoneri rivestono comunque la seconda piazza in classifica e al momento si presentano come l'avversario principale per i partenopei alla corsa scudetto.

Tra le note meno liete in tutta la rosa a disposizione di Stefano Pioli c'è sicuramente la difficoltà riscontrata da entrambi gli esterni destri. Alexis Saelemaekers si è infortunato ad inizio stagione e sinora non ha potuto lasciare il segno, mentre Junior Messias non è riuscito a dare quel cambio di passo anche in fase realizzativa.

Proprio per questo motivo sembrerebbe che il Milan stia già lavorando sotto traccia per cercare un profilo che garantisca anche qualche rete in più; secondo quanto riferito da Carlo Pellegatti attraverso un video su YouTube, la dirigenza del Diavolo avrebbe sondato il terreno per Tete, esterno brasiliano in forza al Lione, ma in prestito dallo Shakhtar. Di seguito le sue dichiarazioni.

Milan, le dichiarazioni di Carlo Pellegatti — "So che il Milan ha fatto un sondaggio per Tete. Devo ancora approfondire se si tratta di qualcosa di più serio di un semplice sondaggio. È un nome che piace molto ai tifosi e io mi metto in prima linea. L'unico nodo rimane il costo del cartellino, che si aggira intorno ai 20/25 milioni di euro". Calciomercato Milan – Intrigo a centrocampo: la mossa per Aouar