Calciomercato Milan – Maldini all’assalto di un top player brasiliano

Serie A in pausa e tutte le attenzioni dei tifosi del Milan, al momento, sono rivolte al calciomercato. Tanto sui rinnovi del contratto di Ismaël Bennacer e Rafael Leão quanto, ovviamente, sui movimenti in entrata del club rossonero. Se il Diavolo, infatti, vorrà dare la caccia al Napoli capolista, nella seconda parte di stagione dovrà sicuramente ritoccare qualcosa. Specialmente in attacco.