Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, questione spinosa: l’idea rossonera

Rafael Leao tratta il rinnovo del suo contratto con il Milan. Nella trattativa, però, c'è un ostacolo importante che andrebbe superato

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato del possibile rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan, visto che l'attuale accordo tra l'attaccante portoghese e il club di Via Aldo Rossi, da 1,5 milioni di euro netti a stagione, scadrà il prossimo 30 giugno 2024.

Rinnovo Leao, il Milan ci spera ancora ma ... — Il quotidiano romano ha parlato di 'questione spinosa'. Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, sperava di risolvere questo rebus in tempi più brevi, magari avvicinandosi alla soluzione entro la partenza di Leao per i Mondiali in Qatar, dove sarà una delle stelle del Portogallo di Fernando Santos.

Così, però, non sarà. La dirigenza del Milan, per arrivare al rinnovo del contratto di Leao, è anche disposta ad offrire al giocatore un nuovo contratto quinquennale (scadenza 30 giugno 2027) da oltre 6 milioni di euro netti a stagione. Un'offerta buona, ma resta, sullo sfondo, l'incognita del risarcimento per lo Sporting Lisbona.

I lusitani, infatti, devono ottenere 19,5 milioni di euro da Leao e dal Lille per via della rescissione unilaterale del contratto del giocatore con i biancoverdi, avvenuta nell'estate 2018. Al giocatore spettano 10 milioni di euro scarsi da pagare e questo è un ostacolo che sta incidendo sulla trattativa.

Il Milan, per il 'CorSport', è ancora aperto al dialogo ma è consapevole del fatto che, tra gennaio e l'estate 2023, potrebbero arrivare offerte da oltre 100 milioni di euro per Leao. In quel caso, bisognerà scegliere la soluzione migliore per tutte le componenti in gioco.