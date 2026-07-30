Milan, l'arrivo di Leão e Gonçalo Ramos in Australia: che accoglienza dei compagni in hotel

Scatta oggi pomeriggio un momento cruciale per tutto il popolo rossonero. Inizia infatti oggi, giovedì 30 luglio, alle ore 15:00, la quarta e ultima fase della campagna abbonamenti del Milan per la stagione calcistica 2026-2027.

Si tratta della tanto attesa vendita libera, aperta ufficialmente anche ai nuovi abbonati che desiderano assicurarsi un posto fisso a "San Siro" per seguire le sfide della squadra guidata in panchina da Rúben Amorim, dopo che le prime tre finestre temporali sono state riservate alle prelazioni e ai cambi posto dei vecchi tesserati.

Campagna abbonamenti 2026-2027: dove e come acquistare la tessera

Online : piattaforma web dedicata (booking.acmilan.com/abbonamenti/privati).

: piattaforma web dedicata (booking.acmilan.com/abbonamenti/privati). Casa Milan : presso gli sportelli della biglietteria della sede in Via Aldo Rossi.

: presso gli sportelli della biglietteria della sede in Via Aldo Rossi. Flagship Store : nel cuore di Milano, in Via Dante 7.

: nel cuore di Milano, in Via Dante 7. Vivaticket: presso tutti i punti vendita fisici autorizzati della rete.

Classic vs Plus: il confronto tra le due formule disponibili

Caratteristiche e Benefit Formula CLASSIC Formula PLUS Partite incluse 19 gare casalinghe di Serie A Enilive 24 gare totali (19 Serie A + 4 Europa League + 1 Ottavo Coppa Italia) Cambi nominativo Fino a un massimo di 4 cambi a stagione Fino a un massimo di 12 cambi a stagione Vendita dedicata biglietti Sì (Serie A, Coppa Italia, Europa League) Sì, con priorità assoluta ed extra anche per le trasferte europee

Tutti i sostenitori del Diavolo che intendono sottoscrivere la tessera stagionale a partire dalle ore 15:00 potranno usufruire di diversi canali di vendita ufficiali, sia digitali che fisici:Per venire incontro alle diverse esigenze del tifo milanista, la società ha proposto due differenti tipologie di abbonamento per la stagione 2026-2027, con un pacchetto di partite e benefit differenziato:

La formula Classic garantisce l'accesso anticipato ai biglietti delle singole sfide prima della vendita libera, mentre la formula Plus blinda fin da subito l'intero cammino casalingo iniziale delle coppe, offrendo una corsia preferenziale importantissima per i match europei fuori casa.

Arriva 'MyTickets': la nuova app per gestire l'abbonamento

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