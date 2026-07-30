Oggi alle 15:00 apre l'ultima fase della campagna abbonamenti per i nuovi tesserati. Guida completa alle formule Classic e Plus e alla nuova app MyTickets
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Scatta oggi pomeriggio un momento cruciale per tutto il popolo rossonero. Inizia infatti oggi, giovedì 30 luglio, alle ore 15:00, la quarta e ultima fase della campagna abbonamenti del Milan per la stagione calcistica 2026-2027.
Si tratta della tanto attesa vendita libera, aperta ufficialmente anche ai nuovi abbonati che desiderano assicurarsi un posto fisso a "San Siro" per seguire le sfide della squadra guidata in panchina da Rúben Amorim, dopo che le prime tre finestre temporali sono state riservate alle prelazioni e ai cambi posto dei vecchi tesserati.
Campagna abbonamenti 2026-2027: dove e come acquistare la tesseraTutti i sostenitori del Diavolo che intendono sottoscrivere la tessera stagionale a partire dalle ore 15:00 potranno usufruire di diversi canali di vendita ufficiali, sia digitali che fisici:
- Online: piattaforma web dedicata (booking.acmilan.com/abbonamenti/privati).
- Casa Milan: presso gli sportelli della biglietteria della sede in Via Aldo Rossi.
- Flagship Store: nel cuore di Milano, in Via Dante 7.
- Vivaticket: presso tutti i punti vendita fisici autorizzati della rete.
Classic vs Plus: il confronto tra le due formule disponibiliPer venire incontro alle diverse esigenze del tifo milanista, la società ha proposto due differenti tipologie di abbonamento per la stagione 2026-2027, con un pacchetto di partite e benefit differenziato:
|Caratteristiche e Benefit
|Formula CLASSIC
|Formula PLUS
|Partite incluse
|19 gare casalinghe di Serie A Enilive
|24 gare totali (19 Serie A + 4 Europa League + 1 Ottavo Coppa Italia)
|Cambi nominativo
|Fino a un massimo di 4 cambi a stagione
|Fino a un massimo di 12 cambi a stagione
|Vendita dedicata biglietti
|Sì (Serie A, Coppa Italia, Europa League)
|Sì, con priorità assoluta ed extra anche per le trasferte europee
La formula Classic garantisce l'accesso anticipato ai biglietti delle singole sfide prima della vendita libera, mentre la formula Plus blinda fin da subito l'intero cammino casalingo iniziale delle coppe, offrendo una corsia preferenziale importantissima per i match europei fuori casa.
Arriva 'MyTickets': la nuova app per gestire l'abbonamentoLa grande novità tecnologica della stagione è rappresentata dal lancio di 'MyTickets', la nuova applicazione ufficiale sviluppata dal club interamente dedicata alla gestione dei titoli di accesso digitali a San Siro.
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