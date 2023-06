Impallomeni: “Il Milan si deve ricostruire, ha aperto un nuovo ciclo”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan e della nuova dirigenza rossonera. L'ex calciatore, infatti, ha sottolineato che avere una nuova dirigenza corrisponde anche a nuove idee di mercato. Impallomeni si dice poi curioso per il futuro della squadra allenata da Stefano Pioli e per la scelta dell'attaccante da alternare a Olivier Giroud . Ecco le sue parole.

"Può nascere un centrocampo interessante. Per me il Milan ci ha guadagnato con lui. Il Milan si deve ricostruire, ha aperto un nuovo ciclo tutto da scoprire. Sarà importante la scelta dell'attaccante, con scelte simili tra Roma e Milan, vedi Scamacca, Morata e Icardi".