Genoa, virtualmente esonerato Thiago Motta: accordo con Nicola

NEWS GENOA – Sebbene manchi ancora l’ufficialità, il Genoa ha praticamente esonerato Thiago Motta, ex calciatore del club rossoblu (stagione 2008-2009), che era subentrato ad Aurelio Andreazzoli all’indomani dell’1-5 patito dai rossoblu sul campo del Parma lo scorso 20 ottobre.

Alla guida del Grifone, Thiago Motta è rimasto, in totale, 10 partite: 9 di Serie A, con una vittoria all’esordio contro il Brescia (3-1 il 26 ottobre), 3 pareggi contro Napoli (0-0), Spal (1-1) e Lecce (2-2) e ben 5 sconfitte, rimediate contro Juventus (1-2), Udinese (1-3), Torino (0-1), Sampdoria (0-1) e Inter (0-4).

Nel mezzo, la vittoria per 3-2 in Coppa Italia contro l’Ascoli, compagine di Serie B. Al posto di Thiago Motta arriverà Davide Nicola, ex difensore rossoblu (dal 1995 al 1998 prima e dal 1999 al 2002 poi), ex tecnico di Crotone ed Udinese, che ha trovato un’intesa economica con il Presidente Enrico Preziosi per guidare il Genoa fino al 30 giugno 2020 alla ricerca di una salvezza complicatissima.

Nicola dovrebbe firmare il suo contratto in giornata e, domattina, presentarsi a Pegli per dirigere il primo allenamento: esordirà a ‘Marassi‘, domenica 5 gennaio 2020, in occasione di Genoa-Sassuolo delle ore 18:00. Intanto, sul fronte mercato, comincia a muoversi in entrata anche la Juventus … continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android