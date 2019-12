Calciomercato Juventus – Scambio Emre Can-Paredes con il PSG

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, neanche la settimana di Natale ha fermato Juventus e PSG dall’imbastire un interessante scambio in vista della sessione invernale di calciomercato, quella di gennaio 2020.

Emre Can, classe 1994, centrocampista tedesco di origine turca, andrebbe a Parigi per mettersi alle dipendenze del tecnico suo connazionale, Thomas Tuchel. Percorso inverso, al contrario, farebbe il regista argentino Leandro Paredes, anch’egli del 1994, già ammirato in Italia con Empoli e Roma, che abbraccerebbe Maurizio Sarri a Torino. Entrambi i calciatori sono stati seguiti, nel recente passato, anche dal Milan.

Tanto Emre Can quanto Paredes sono delle alternative nelle rispettive squadre: scambiandosi le maglie, avrebbero maggiori chance di trovare spazio in campo. Ora la Juventus aspetta una proposta ufficiale dal PSG: a quel punto, i direttori sportivi, Fabio Paratici e Leonardo, si metteranno al lavoro per un’intesa ufficiale e per il felice esito dell’operazione. Nel frattempo, però, il Milan pensa sempre ad un top player della Premier League per il proprio centrocampo: continua a leggere >>>

