Serie A, Acri: “Il Milan è la squadra più forte, nessun dubbio” | Esclusiva

Il procuratore Alessandro Acri ha parlato del girone del Milan in Champions League, della lotta scudetto in Serie A e di calciomercato. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, alla redazione di PianetaMilan.it.

Ieri hanno avuto luogo i sorteggi. Come giudica il girone del Milan? “Allora, il girone è molto complicato, con squadre che hanno una loro storicità, ben allestite e molto competitive. Tuttavia c’è da dire una cosa…”.

Prego. “Il Milan ha altrettanta fame e mentalità vincente. Già l’anno scorso ha disputato, a livello complessivo, una buona Coppa Campioni. Credo che, quest’anno, i rossoneri vogliano togliersi importanti soddisfazioni. La squadra di Pioli ricerca, inoltre, sempre il dominio del gioco, caratteristica fondamentale per vincere in Europa”.

In tal senso, il mercato del Milan è stato buono? “Il Milan ha fatto un mercato molto corretto. In più, aggiungiamoci il fatto che i rossoneri sono reduci dalla vittoria del campionato, per cui non partivano da una base da dover cambiare in toto. Giudico, senza ombra di dubbio, il Milan la squadre più forte”.

Conosce De Ketelaere? Che tipo di prospetto è? “Sì, lo conosco. L’acquisto è stato azzeccatissimo. Massara gli stava sicuramente dietro da molto. Secondo me è un calciatore offensivo dai parametri notevoli. Sentiremo parlare di lui parecchio nell’attuale Serie A”.

Ha parlato di un Milan favorito in tutto e per tutto. L’ha convinta totalmente la squadra di Pioli, vista contro Udinese e Atalanta? “Come tutte le squadre, il Diavolo non può essere giudicato. E’ reduce da carichi di lavoro molto intensi, in un periodo molto caldo. Io credo che il Diavolo sia un’ottima squadra, come ha dimostrato in passato e come dimostrerà quest’anno”.

Chi si contenderà lo scudetto con il Milan? “Io metto la Juve quasi a pari merito con i rossoneri, con l’Inter appena dietro. Occhio poi al Napoli…”.

Più della Roma? “Dico di fare attenzione al Napoli perché hanno fatto un cammino non poi così diverso da quello del Milan, in chiave mercato. Scegliendo di puntare appositamente su calciatori giovani”. Difesa e mediana, il Milan accelera: le ultime news di mercato >>>