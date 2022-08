Sechi: “Milan, mercato ottimo. De Ketelaere grande investimento” | Esclusiva

Intervistato dalla nostra redazione, Nicola Sechi ha parlato del mercato del Milan. Queste le dichiarazioni del giornalista di 'DAZN': "Mercato ottimo. Negli anni sono stati presi giocatori, come Kalulu o Leao, che hanno aumentato il loro valore nel tempo. De Ketelaere è un grandissimo investimento. Massara è quello che ha scoperto Mbappe al Monaco: non dimentichiamocelo! Cosa manca per completare la squadra? Forse un esterno destro e un mediano, ma stiamo parlando di dettagli. Il mercato è stato pressoché perfetto". Milan, le top news di oggi: ufficiale il passaggio a RedBird. Fatta per Vranckx.