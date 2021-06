Salvini: “Kjaer capitano del Milan? Ecco cosa penso” – ESCLUSIVA

Matteo Salvini, leader della Lega, nella nostra intervista esclusiva ha parlato anche di Simon Kjaer, difensore centrale del Milan

Matteo Salvini, leader della Lega, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Pianetamilan.it. Salvini ha parlato anche di Simon Kjaer, difensore centrale del Milan: "Kjaer capitano? Kjaer con Eriksen ha fatto un gesto straordinario, da uomo prima di tutto, anche per come ha guidato i compagni in minuti drammatici e per come ha rassicurato la famiglia di Eriksen. Ora finiamo gli europei e iniziamo il ritiro, poi è giusto che la squadra decida". Ecco le altre dichiarazioni di Salvini.