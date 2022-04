Milan Primavera, Catalano: “Avrei lanciato Nasti in Prima Squadra” | Esclusiva

Alessio Catalano, esperto di calcio giovanile e scopritore di talenti, ha parlato dell'attaccante del Milan Primavera Marco Nasti

Renato Panno

Alessio Catalano, esperto di calcio giovanile e scopritore di talenti, ha parlato dell'attaccante del Milan Primavera Marco Nasti. A suo avviso nessuno tra i calciatori di Federico Giunti è davvero pronto per il salto in Prima Squadra, ma il numero 9 rossonero poteva essere lanciato dati i tanti infortuni di Zlatan Ibrahimovic. Invece Stefano Pioli gli sta preferendo Marko Lazetic nonostante una forma fisica discutibile. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, ai microfoni di PianetaMilan.it.

Nella Primavera attuale chi pensi che sia quasi pronto già per il salto in prima squadra? "Per il salto in prima squadra no, ma un paio di elementi potrebbero fare tranquillamente la Serie B e uno è Nasti, che io avrei provato a lanciare in prima squadra in questo finale di stagione. Visto che Ibrahimovic è sempre infortunato. Anche l'altro giorno a Torino, discutibile la scelta di portare Lazetic a mezzo servizio. Però Pioli ha deciso così, anche se Nasti è comunque uno dei migliori cannonieri del campionato Primavera, vedremo..."

Lazetic ha giocato solo in Primavera, pareri? "Non è ancora pronto, non ha ancora la gamba. È a mezzo servizio e non l'avrei portato a Torino, gli avrei preferito Nasti, però Pioli ha preferito così".

