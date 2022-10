Milan, per il compleanno di Pioli ritorna De Ketelaere in gruppo | PM

Nella giornata di oggi l'ambiente a Milanello era decisamente positivo, visto che tutto il Milan ha festeggiato il compleanno di Stefano Pioli, il quale ha ricevuto come regalo il ritorno di Charles De Ketelaere in gruppo. Secondo quanto appreso da PianetaMilan.it, infatti, tutto il gruppo si è ritrovato per un brindisi e una torta per Pioli, al quale è stato riservato anche un bellissimo applauso. Per quanto riguarda il belga classe 2001, invece, bellissime notizie: è tornato ad allenarsi completamente in gruppo e dunque sarà disponibile totalmente per la partita di sabato pomeriggio. Resta da capire se sarà titolare o no. Intanto arrivano le parole di Cardinale su tanti temi importanti >>>