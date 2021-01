Milan, Pauluzzi: “Paqueta? In Francia ringraziano per la cessione” / PM News

Milan, Pauluzzi sul rendimento di Paqueta in Francia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Valentin Pauluzzi, giornalista de L'Equipe, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Ecco il pensiero sul rendimento in Ligue 1 di Lucas Paqueta: "In Francia sono sorpresi che il Milan lo abbia venduto perché sta facendo benissimo. Nei giorni scorsi c'era una pagine di giornale che diceva 'il regalo Paqueta'. Sta facendo veramente bene, sta dimostrando di essere un giocatore davvero completo, che fa bene le due fasi, che dà equilibrio alla squadra. Impegno, voglia, aggressività, grazie a lui Mendes sta facendo meglio. Offensivamente con il suo sinistro fa la differenza, si sta rivelando un ottimo acquisto in questo Lione che sta facendo bene. Non penso però che il Milan possa avere rimpianti, a volte ci sta che un giocatore non si trovi in un ambiente. Poi visto quello che sta facendo il Milan…".