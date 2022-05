Milan, Nosotti: “Berardi sarebbe perfetto”. E poi cita un dato | Esclusiva

Domenico Berardi, attaccante esterno del Sassuolo, è stato spesso accostato al Milan sul mercato. È il profilo giusto? L'opinione di Marco Nosotti

Tra i tanti nomi accostati al Milan sul calciomercato c'è sicuramente Domenico Berardi. L'attaccante esterno del Sassuolo, in questa stagione di Serie A, può vantare numeri straordinari: 14 gol e 16 assist in 31 partite. Il classe 1994 è pronto per il salto di qualità e, soprattutto, è il profilo giusto per il Diavolo? Ecco la risposta di Marco Nosotti, giornalista di 'Sky Sport', che ha rilasciato un'intervista esclusiva a noi di PianetaMilan.it.