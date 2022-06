Milan, Mancini: “Zaniolo? Ho un dubbio. È davanti a un bivio” | Esclusiva

Riccardo Mancini, telecronista di 'DAZN', ha parlato dei movimenti del Milan in questa sessione di calciomercato. Queste le dichiarazioni

Redazione

Riccardo Mancini, telecronista di 'DAZN', ha parlato dei movimenti del Milan in questa sessione di calciomercato. La sua opinione su Nicolò Zaniolo, Divock Origi e non solo, in esclusiva, rilasciata a noi di PianetaMilan.it.

Come vedrebbe Zaniolo al Milan? “Il Milan farebbe, ovviamente, un up-grade. Ho, tuttavia, un dubbio: quali spazi potrebbe trovare Zaniolo nel 4-2-3-1 di Pioli? Secondo me, nel modulo di Mourinho con i due trequartisti, ha trovato gli spazi di cui necessita. E’ un calciatore che deve essere lasciato libero di svariare. Poi penso che sia giunto a uno snodo cruciale della sua carriera”.

Ossia? “Zaniolo è in un momento della sua carriera tale da dover svoltare di fronte a un bivio. Deve trovare continuità, altrimenti non esploderà mai definitivamente. Al Milan potrebbe farlo, però ho soltanto quel dubbio di natura tattica di cui ho parlato prima”.

E Ibra? Ha ancora cartucce da sparare nei panni di calciatore? “Io mi auguro di sì, per il fuoriclasse che rappresenta. Nutro, legittimamente, qualche dubbio. L’infortunio al ginocchio lo penalizza notevolmente. Però, in passato, si è sempre rialzato dopo questo tipo di infortuni”.

Come giudica l’ormai pressoché certo approdo di Origi al Milan? “Secondo me arriverebbe al Milan nel momento giusto. Lo conosco: è un calciatore che deve ancora “compiersi” e che, al Liverpool, ha trovato attaccanti di grande valore davanti. Può fare assolutamente bene”.

Tra i nomi accostati al Milan, quale potrebbe essere quello maggiormente congeniale? “Per come gioca Pioli, credo che uno come Berardi sia perfetto. Quello che sta combinando in Serie A negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti. Al Milan serve proprio un trequartista esterno mancino, che possa giocare a destra. Lui è proprio perfetto”.

Quale apporto prospetta da parte della nuova proprietà? “RedBird potrebbe nutrire grandi ambizioni. Dal mio punto di vista, il Milan vuole alzare l’asticella e tornare competitivo anche in Europa. Zaniolo, Origi e Berardi rappresenterebbero, per esempio, tre rinforzi importantissimi sotto questo punto di vista”. Nuovo centravanti Milan, una pista in Serie A: le ultime news di mercato >>>