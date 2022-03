Milan, Laudisa: “Berardi, c’è feeling. Ma c’è un problema” | Esclusiva

L'esperto di mercato Carlo Laudisa ha parlato dell'interesse del Milan per Domenico Berardi. Ma c'è un problema non di poco conto

L'esperto di mercato Carlo Laudisa ha parlato dell'interesse del Milan per Domenico Berardi. Ma c'è un problema non di poco conto. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, alla redazione di PianetaMilan.it: "E' un feeling che c'è stato nello scorso mercato. Il suo rendimento di questa stagione conferma che è al top, anche se il problema di Berardi, per il Milan, è il prezzo perché il Sassuolo lo valuta intorno ai 30 milioni. E' un giocatore che pur essendo ancora giovane, il Milan è abituato a spendere quei soldi per investire su un Under 23".