Milan, Laudisa: “Bajrami e Traorè sono sotto osservazione” | Esclusiva

L'esperto di mercato Carlo Laudisa ha parlato dell'interesse del Milan per Nedim Bajrami dell'Empoli e Hamed Traorè del Sassuolo. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, ai microfoni di PianetaMilan.it:"Bajrami è sotto osservazione, come lo è anche Hamed Traoré del Sassuolo. Sono giocatori che si stanno mettendo in luce, hanno l'età giusta per raccogliere le attenzioni del Milan, ma nelle ultime settimane si percepisce l'idea che con il 4-3-3, e con il rientro di Tommaso Pobega e l'arrivo di Yacine Adli, si vada verso un investimento con giocatori con caratteristiche differenti, verso attaccanti esterni e non trequartisti". Ecco le Top News di oggi sul Milan: esclusiva Laudisa sul mercato, Origi sempre più vicino