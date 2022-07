B. Galli: “Addio Kessie non un dramma. Ricordate Donnarumma?” | Esclusiva

Il procuratore Beppe Galli ha parlato del calciomercato del Milan, ma anche dell'addio di Franck Kessie. Nessuno faccia drammi

Il procuratore sportivo Beppe Galli ha parlato del calciomercato del Milan, ma anche dell'addio di Franck Kessie. Nessuno faccia drammi: anche l'addio di Gianluigi Donnarumma sembrava un dramma, ma poi è arrivato Mike Maignan. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, a noi di PianetaMilan.it.

Qual è il suo giudizio, a livello complessivo, sul mercato del Milan sin qui? “Mi sembra che il Milan si stia muovendo bene, facendo le cose mirate. Come una squadra campione d’Italia dovrebbe fare”.

Conosce a perfezione il calcio giovanile italiano. Pobega è pronto, a suo giudizio, per il Milan? “A questa domanda dovrebbe rispondere Pioli. Io mi posso limitare a dire che Pobega ha fatto un percorso importante in altre squadre negli ultimi due anni e, ora, è tornato al Milan con un bagaglio di esperienza maggiore”.

A suo giudizio il Milan dovrebbe operare in entrata urgentemente a centrocampo? “Il Milan, già così, ha un ottimo centrocampo…”.

I rossoneri hanno perso Kessie… “Non ne farei un dramma, con tutta onestà. Il Milan ha perso Donnarumma e sembrava una tragedia. Poi è arrivato Maignan, che ha dimostrato di essere persino più affidabile. Chiunque arriverà, come ho detto prima, si inserirà già in un’ottima base di centrocampo”.

L’operazione più urgente che dovrebbe siglare il Milan? “Bisognerebbe chiederlo a Pioli. Io penso che uno come Ibra, ancora oggi, rappresenti un valore aggiunto per qualsiasi squadra. A mio giudizio è da rinnovare il prima possibile”.

Come vedrebbe, eventualmente, Dybala in rossonero? “Dybala è un giocatore di una qualità inestimabile. Su di lui ci sono tutte quante le squadre top. Ovvio che, anche per il Milan, sarebbe perfetto”.

Chi si contenderà, dal suo punto di vista, lo scudetto? “Per me il Milan, essendo campione d’Italia, non può non partire favorita. Poi, appena dietro, dobbiamo mettere Inter e Juventus”.

Quale potrebbe essere la sorpresa in chiave tricolore? “Occhio alla Roma. Mourinho è un tecnico vincente nel Dna. I giallorossi potrebbero dire la loro”.

Qual è il segreto della struttura dirigenziale rossonera? "Questo lo voglio dire con grande chiarezza. Il Milan è riuscito a vincere lo scudetto, per il fatto che Maldini e Massara sono due professionisti seri, con una visione ben precisa. Nel calcio si vince così. Non si improvvisa".