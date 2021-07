Milan, G. Galliani: “Le mie gare del cuore? Steaua e…” | ESCLUSIVA

Gianluca Galliani, figlio dell'ex amministratore delegato del Milan Adriano, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni

Ecco le sue dichiarazioni in merito alle partite rimaste nella sua memoria. Due le gare nel cuore di Gianluca Galliani: "La prima finale di Coppa dei Campioni contro la Steaua Bucarest con 90 mila tifosi del Milan e poi la finale di Manchester contro la Juve che seguiva una semifinale contro l'Inter. Quella con la Juve rimane per me la vittoria più goduta perché comunque vincere con l'Inter in semifinale e in finale contro la Juve è qualcosa di irrepetibile nella storia del calcio".