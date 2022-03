Milan-Empoli, Maccarone: “Il Diavolo non sbaglierà la partita” | Esclusiva

L'ex attaccante Massimo Maccarone ha parlato di Milan-Empoli, gara valida per la 29^ giornata di Serie A. Le dichiarazioni

L'ex attaccante Massimo Maccarone ha parlato di Milan-Empoli, gara valida per la 29^ giornata di Serie A. Le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, ai microfoni di PianetaMilan.it: "Dipende sempre dai momenti in cui si affrontano queste squadre. L'Empoli ora è una squadra che fa sempre le sue partite ma fa fatica a prendere punti, il Milan è in un momento che ha riacquisito grande entusiasmo, ci crede. Secondo me difficilmente, in questo momento, affronterà la partita con un approccio sbagliato. Penso che quando succedono queste cose tra una grande squadra e una piccola squadra è più una questione mentale che di valori tecnici in campo. Il Milan, in questo momento, ha un approccio mentale forte e difficilmente sbaglierà la partita". Le Top News di oggi sul Milan: Kessie ad un passo dall'addio, esclusiva Maccarone e tanto altro