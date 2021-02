Milan, il pensiero di Didulica su Rebic

Joey Didulica, ex compagno di Zlatan Ibrahimovic all’Ajax, ha parlato di Ante Rebic in esclusiva ai nostri microfoni. Questo il suo pensiero: “Rebic è uno che fa gol. Magari non sarà dotato di una tecnica sopraffina ma à un giocatore molto veloce, aggressivo, diretto e che vede la porta”. Clicca qui per l’esclusiva completa: l’aneddoto su Ibra è davvero imperdibile >>>