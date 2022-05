Milan, Di Gennaro: “Ibrahimovic? Ci sono problematiche evidenti” | Esclusiva

L'opinionista ed ex Milan Antonio Di Gennaro ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic. Cosa farà lo svedese 'da grande'?

L'opinionista Antonio Di Gennaro , ex braccio destro di Fatih Terim nella sua breve parentesi alla guida del Milan, ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic. Il carisma dello svedese è chiaramente inarrivabile, ma le problematiche sulla sua condizione fisica sono sotto gli occhi di tutti. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, a noi di PianetaMilan.it .

Cosa farà Ibra 'da grande'? "Ibra ha un carisma inarrivabile. Unico nel suo genere. Nel calcio non vedremo mai uno come lui. Tuttavia ci sono problematiche evidenti. Questa stagione ha subito troppi infortuni. Ne è consapevole anche lui, non è l’ultimo arrivato. Non cercherà di essere un peso per nessuno. Né lo è mai stato, ovviamente".