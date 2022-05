Milan, Bucchioni: “Krunic la mossa scudetto. Capolavoro di Pioli” | Esclusiva

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del Milan e, in particolare, della vittoria dello scudetto e del prossimo calciomercato. Le dichiarazioni

In merito al successo del Milan in campionato e al calciomercato del club rossonero, la redazione di PianetaMilan.it ha intervistato in esclusiva Enzo Bucchioni. Queste le dichiarazioni.

Cosa l’ha colpita maggiormente del successo del Milan in campionato? “Programmazione e tanta voglia di tornare grandi. Questo scudetto è un autentico capolavoro”.

Cosa ha avuto il Milan in più dell’Inter? “E’ stato un grandissimo campionato e anche l’Inter ha fatto molto bene. Il Milan ci ha creduto un po’ di più”.

Quando ha capito che i rossoneri ce l’avrebbero fatta a discapito dei nerazzurri? “E’ stata una lotta molto risicata. Diciamo che l’emblema di tutte le cose che ho appena detto, è stata la vittoria contro la Lazio. Lì abbiamo visto il Milan. In tutta la sua essenza”.

Ormai è celebre il coro “Pioli is on fire”. Quanto ha inciso sull’attuale Milan? “L’attuale Milan si fonda su Pioli. Mi spingo anche oltre: il Milan ha cominciato a vincere lo scudetto ormai quasi due anni fa, quando – proprio dopo la vittoria contro il Sassuolo – ha confermato Pioli medesimo in sella ai rossoneri”.

Può aprire un ciclo vincente in rossonero, paragonabile a quello di Ancelotti? “A mio avviso, l’obiettivo del Milan dovrebbe essere diventare competitivo in Europa con il tempo. Proprio com’era i tempi di Ancelotti”.

Cosa occorre, a livello pratico, al Milan per essere competitivo anche in Champions? “Almeno un giocatore per reparto”.

Volendo fare esplicitamente nomi? “Volendo citare nomi, in difesa è stato praticamente già bloccato Botman. A centrocampo Renato Sanches potrebbe valere Kessie. E poi davanti serve una prima punta, con tutto il rispetto per Giroud e Ibra…”.

Un giocatore che vedrebbe perfettamente collocato nell’attuale Milan? “Per me, per come gioca Pioli, un innesto perfetto sarebbe Berardi. Ha l’esperienza giusta e la qualità tecnica per aumentare ancora di più la qualità del Milan sulla trequarti, un reparto di vitale importanza per il Milan”.

La svolta tattica decisiva nella vittoria dello scudetto del Milan? "Ne cito una poco scontata. Krunic nelle ultime partite! Chi lo aveva visto, sino a quel momento? E' stato il capolavoro di Pioli, che ha sbaragliato le carte, psicologicamente, sui suoi diretti avversari".

