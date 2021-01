Mercato Milan – Pauluzzi: “Thauvin? C’è concorrenza, partirà a zero” / PM News

Mercato Milan, Pauluzzi su Thauvin

"Penso che andrà via a zero. Ha un'età che gli permetterebbe un cambio di maglia nella piena maturità calcistica e ci sta. Vuole togliersi la soddisfazione di far bene anche fuori dalla Francia, perché l'unica sua esperienza all'estero (Newcastle ndr) non andò molto bene. Non penso che il Milan sia in pole, c'è anche il Siviglia. E' un giocatore che fa gol, assist, è campione del mondo e va in scadenza: sicuramente profilo che interesserà tante squadre".