Biscardi: “Milan in ritardo, Renato Sanches serviva prima” | ESCLUSIVA

La redazione di Pianeta Milan ha intervistato in esclusiva Maurizio Biscardi, giornalista e conduttore 7Gold, su temi legati ai rossoneri

Redazione

Riguardo all’attualità in chiave rossonera, la redazione di PianetaMilan.it ha intervistato in esclusiva Maurizio Biscardi, giornalista e conduttore 7Gold.

L'intervista completa a Maurizio Biscardi

Come commenta, sin qui, il mercato del Milan?“Il Milan è leggermente in ritardo. Secondo me Renato Sanches sarebbe servito molto prima. Adesso, i rossoneri sono ancora in difficoltà per prenderlo… Come ho detto, si poteva e doveva fare di più”.

Qual è l’urgenza più incombente, a suo giudizio?“Secondo me, oltre a Renato Sanches, manca anche qualcosa sulle corsie esterne. Intendiamoci: il solo Messias non può bastare”.

I rossoneri stanno tentando, in queste ore, l’ultimo assalto a De Ketelaere… “E’ un giovane sul quale vale la pensa investire. Il Milan, a mio parere, deve fare il possibile per prenderlo. Di questo sono convintissimo”.

Qual è il suo punto di vista rispetto al rinnovo di Ibra?“Secondo me, come calciatore, quello che doveva fare – ormai – lo ha fatto. Credo sia meglio come dirigente”.

In rossonero è già pronta una scrivania per lui?“Può darsi, non possiamo escluderlo. In ogni caso, ritengo che il Milan lo abbia tenuto per la sua forza carismatica. In spogliatoio è ancora fondamentale”.

Dybala avrebbe potuto rappresentare un potenziale “crack” in casa Milan?“No, secondo me – per caratteristiche – Dybala non sarebbe servito al Milan. Molto meglio investire su De Ketelaere: è più giovane e ha ampissimi margini di crescita”.

Quali squadre si contenderanno lo scudetto?“Secondo me il Milan resta il Milan, senza ombra di dubbio. Poi chiaro: Inter e, soprattutto, Juventus si sono rafforzate molto”.

Che tipo di Champions prospetta da parte dei rossoneri? “Il Milan deve pensare in grande; lo impone la nuova proprietà. Se il Milan va avanti in Champions, aumentano gli introiti, e – conseguentemente – il blasone del club”.

A cura di Luca Cavallero