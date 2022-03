Lodetti: “Kessié al Barcellona? Ha sbagliato, vi spiego perché” | Esclusiva

Giovanni Lodetti, ex calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni su Franck Kessié in esclusiva ai microfoni di 'pianetamilan.it'

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Giovanni Lodetti ha parlato del possibile trasferimento di Franck Kessié al Barcellona. Queste le sue dichiarazioni: "Lo dico senza mezzi termini: per me Kessié ha sbagliato perché gioca nel Milan. Non c'è bisogno che mi metta a spiegare io la storia del club rossonero. Lascerebbe il Milan per andare al Barcellona? Milan e Barcellona hanno la stessa storia. Anzi: i rossoneri hanno vinto anche di più in Europa. Se sarà un passo indietro per la sua carriera? Non si possono fare previsioni, però abbiamo l'esempio di Donnarumma sotto gli occhi. Poteva diventare capitano del Diavolo e scrivere la storia del club. Ha scelto un ingaggio di qualche milione in più. Ai miei tempi, io non avrei mai fatto questo ragionamento".