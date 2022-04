La Florio: “Tonali? Ero certo del suo exploit, Pioli ha inciso tantissimo”

Roberto La Florio, primo procuratore sportivo di Tonali, ha rilasciato delle dichiarazioni sul giocatore in esclusiva ai nostri microfoni

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Roberto La Florio, primo procuratore sportivo di Sandro Tonali, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla stagione del numero 8 rossonero. Queste le sue parole: "Se mi stupisce? Assolutamente no. Ci ho parlato quest'estate, in occasione di un'amichevole tra Milan e Nizza. L'ho visto carico e motivato al punto giusto, nonostante l'annata travagliata appena trascorsa. Ero certo del suo exploit. Pioli ha inciso tantissimo. E’ un grandissimo allenatore. Sa essere anche umano: secondo me questo è tornato molto utile a Sandro, specie nei momenti di estrema difficoltà della scorsa stagione". Milan, le top news di oggi: esclusiva La Florio, piace uno juventino.