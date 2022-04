La Florio: “Tonali può giocare in tutti i ruoli del centrocampo” | ESCLUSIVA

Roberto La Florio, primo procuratore di Tonali, ha rilasciato delle dichiarazioni sul numero otto del Milan in esclusiva ai nostri microfoni

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Roberto La Florio, primo procuratore di Sandro Tonali, ha parlato del ruolo che ricopre meglio il numero 8 rossonero e se somiglia a qualche grande centrocampista del passato. Queste le sue dichiarazioni: "Può giocare in tutte e tre i ruoli del centrocampo. Per come l’ho visto io all’inizio, veniva impiegato da vertice basso e rendeva al meglio. Sa anche segnare: non a caso, nel Brescia, faceva praticamente tutto lui. A chi può essere paragonato? A nessuno. Semmai sono altri giocatori che devono essere accostati a lui. Tonali è Tonali. Un talento sopraffino. Non lo si può discutere in alcun modo". Milan, le top news di oggi: esclusiva La Florio, piace uno juventino.