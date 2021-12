jacobelli-il-milan-ha-tutte-le-carte-in-regola-per-battersi-per-il-titolo-esclusiva-20-12-2021

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di ' pianetamilan.it ', Xavier Jacobelli ha parlato dell'Inter campione d'inverno e della lotta scudetto. Queste le sue parole: "Certamente lo scudetto si vince passando anche dagli scontri diretti, ma si vincono anche con regolarità di rendimento che consenta alla squadra che si laurea campione d'Italia di vincere anche le partite con formazioni che non sono in lizza né per lo scudetto né per la Champions League, ma che si battono per salvarsi. Questa regolarità di rendimento, nel caso dell'Inter, è assolutamente confermata. Così come quella dell'Atalanta che è stata sì sconfitta dalla Roma, che ha vinto con grande merito a Bergamo. Ma è un'Atalanta che si è lasciata alle spalle dieci risultati utili consecutivi, di cui sei vittorie di fila. Tutto questo per dire che cosa? Per dire che l'equilibrio, lo stesso Napoli che ieri sera ha vinto a San Siro contro il Milan nonostante le assenze eccellenti ha dimostrato di possedere una grande forza di reazione dopo le sconfitte incassate contro Atalanta ed Empoli.

"Quindi sono convinto anche per quanto concerne il Milan che ieri la squadra ha giocato molto bene. Il Napoli è passato in vantaggio subito e ha mantenuto questo vantaggio fino alla fine. Ma tutto questo non significa che il Milan sia in crisi o tagliato fuori dalla lotta scudetto: tutt'altro. E' secondo in classifica, con il Napoli stesso, a quattro punti dall'Inter. Sarà importante per Pioli recuperare alcuni giocatori. Ieri si sono fatte sentire alcune assenze, in particolare Theo Hernandez sulla fascia, però è un Milan che mostra mentalità, che sta facendo un grande campionato. E' un Milan che, a mio avviso, ha tutte le carte in regola per battersi per il titolo fino alla fine". Xavier Jacobelli, Direttore di Tuttosport, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai nostri microfoni.