Jacobelli: “Adli è in prospettiva un gran colpo di mercato” | ESCLUSIVA

Xavier Jacobelli, Direttore del quotidiano sportivo 'Tuttosport', è intervenuto in esclusiva ai microfoni di 'pianetamilan.it

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di 'pianetamilan.it', Xavier Jacobelli ha parlato del possibile trasferimento a gennaio di Yacine Adli. Queste le sue parole: "E' un'ipotesi di lavoro al quale il Milan sta lavorando. Io mi fido molto delle capacità di Paolo Maldini e Frederic Massara perché hanno dimostrato concretamente la loro bravura. Adli è in prospettiva un grande colpo di mercato. Vedremo se si troverà l'accordo in base all'intesa raggiunta tra le due società nel lasciarlo partire in anticipo a differenza di quanto concordato con il Milan stesso. Certamente è un'ulteriore conferma della strategia rossonera, cioè di andare a scovare giocatori qualità anche quando non sono completamente affermati per affidarli a Pioli. Mi pare che Leao, Theo Hernandez, Saelemaekers e tanti altri giovani sono stati valorizzati dall'allenatore rossonero". Milan sempre attivo sul calciomercato: clicca qui per le ultime notizie