ESCLUSIVA – De Santis: “Derby Milan-Inter per Gomez. Sul rinnovo di Musacchio…”

Esclusiva, Lorenzo De Santis su Gomez e Musacchio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – La nostra redazione ha contattato, in esclusiva, l’agente ed esperto di calcio argentino Lorenzo De Santis. Ecco le ultime notizie sul Papu Gomez e sul futuro di Mateo Musacchio:

In questi giorni tiene banco il futuro di Papu Gomez. La rottura con l’Atalanta è ormai insanabile. Si parla di un interesse concreto del Milan nei suoi confronti. Cosa c’è di vero?

“A meno di colpi di scena dell’ultimo momento Gomez sembra destinato a lasciare Bergamo. L’Atalanta ha ribadito che non intende fare sconti e s tratterà su una base di 10-12 milioni per il suo cartellino. Al Milan Gomez piace tanto, è un giocatore che viene apprezzato per le capacità di portare qualità dentro il campo e perché sa occupare più di una posizione nei tre giocatori sotto la punta. Porterebbe con sé esperienza in una squadra che, a parte Ibra, ha un’età media molto bassa. Sarebbe un valore aggiunto”.

Ci sono altre squadre su di lui? Per caratteristiche, a chi farebbe più comodo?

“In Italia sono il Milan e l’Inter. Se dovesse uscire Eriksen potrebbe Antonio Conte potrebbe metterlo come trequartista e sarebbe un giocatore importante. Troverebbe inoltre il compagno di nazionale Lautaro Martinez. E’ sicuramente un derby Milan-Inter. In seconda file potrebbe esserci l’interesse della Lazio che ha i 20 milioni arrivati dal passaggio del turno in Champions League. Lotito potrebbe così dare un’arma in più a Simone Inzaghi, andandosi ad inserire in uno spartito tattico di piedi buoni e con un disegno simile a quello dell’Atalanta. In terza fila metto il Napoli, che è ben fornito in quella posizione, però sappiamo bene che a De Laurentiis piace il colpo di teatro. Gli azzurri lasceranno partire Llorente in attacco, ha tante richieste per i suoi giocatori offensivi e quindi il Papu potrebbe essere un’idea. Ma penso che la lotta sia tra Milan e Inter.

C’è qualche talento argentino emergente che potrebbe fare al caso del Milan?

“Mi piacerebbe spendere due parole su Dario Sarmiento, classe 2003 in forza all’Estudiantes. Un giocatore su cui oggi è molto forte il Manchester City, che ha già fatto un’offerta importante di 10 milioni di euro più bonus. Un giocatore veramente bravo, esterno offensivo mancino di piede, fisico compatto, facilità nell’uno contro uno e molto tecnico. La proposta inglese è quella di acquistarlo a gennaio e lasciarlo in prestito in Argentina fino a giugno. Ancora però nulla è deciso. Visto che il Milan di recente è tornato con forza su diversi talenti internazionali, ad oggi potrebbe andare a fare un colpo molto interessante.

Dal mercato in entrata a quello in uscita: parliamo sempre di argentini, Musacchio può lasciare il club a gennaio? Il rinnovo è davvero impossibile?

“E’ un giocatore che ha pagato i suoi infortuni, che andrà in scadenza a giugno. C’è da capire la strategia delle parti: il rinnovo è difficile al momento, il Milan gradirebbe monetizzare qualcosa cedendolo a gennaio. Su tutte c’è il Genoa. Il giocatore però non sembra troppo convinto di questa proposta e vorrebbe giocarsi le sue chance fin a fine stagione in rossonero“. TUTTE LE NEWS PIÙ IMPORTANTI SUL CALCIOMERCATO MILAN >>>