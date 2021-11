Denia: “Theo pagò di tasca sua per andare via dall’Atletico Madrid” | ESCLUSIVA

Santi Denia, ex calciatore dell'Atletico Madrid, ha parlato di Theo Hernandez in esclusiva ai microfoni di 'pianetamilan.it'

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di 'pianetamilan.it', Santi Denia ha parlato dell'addio di Theo Hernandez all'Atletico Madrid. Queste le sue parole. "Non fu una decisione del club ma del calciatore. Fu Theo a voler andarsene e pagò la clausola di tasca sua. Ma negli anni, tanti giocatori che hanno lasciato l’Atletico di Simeone lo hanno poi rimpianto e volevano tornare (Griezmann, Carrasco, Filipe Luis e Diego Costa sono tornati, ndr)". Leggi la nostra intervista in esclusiva a Santi Denia, ex difensore dell'Atletico Madrid.