Delio Rossi: “Ilicic insieme a Ibrahimovic? Ecco cosa penso” – ESCLUSIVA

Il tecnico Delio Rossi, nella nostra intervista esclusiva, ha parlato della possibile convivenza tra Ibrahimovic e Ilicic

Il tecnico Delio Rossi ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Pianetamilan.it. Delio Rossi ha parlato della possibile convivenza tra Zlatan Ibrahimovic e Josip Ilicic, accostato al Milan nelle ultime ore. Ecco cosa ha detto: "Ibrahimovic lo conosco perchè ci ho giocato contro, ma non l'ho mai allenato. Non so come si rapporta con i compagni durante la settimana, fermo restando che è un campione. Se a 40 anni fai ancora la differenza vuol dire che sei un campione dentro. Sicuramente chi è abituato a giocare con i campioni può sempre migliorare. Penso che potrebbe essere un ulteriore motivo di crescita da parte di Ilicic. Non ho però questa certezza perchè non ho mai allenato Ibrahimovic. Dare un giudizio da fuori è troppo superficiale, senza conoscere completamente il giocatore". Delio Rossi ci ha parlato anche dell'arrivo di Ilicic in Italia.