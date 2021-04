Delio Rossi: “Con Ilicic discutevo parecchio. Non capiva una cosa…” – ESCLUSIVA

Il tecnico Delio Rossi, nella nostra intervista esclusiva, ha parlato dei pregi e dei dei difetti di Josip Ilicic, calciatore dell'Atalanta

Il tecnico Delio Rossi ha rilasciato un'intervista esclusiva ai nostri microfoni. Delio Rossi ci ha parlato del rapporto con Josip Ilicic ai tempi del Palermo. Ecco cosa ha detto: "Ilicic è il classico giocatore slavo. Grandissimo talento, perchè sa fare tutto. Sinistro incredibile, sa finalizzare, sa stare in campo. Devo dire che l'Ilicic che ho avuto io all'inizio era un grande talento, ma molto discontinuo. Era questo il motivo di frizione tra me e lui perchè i giocatori che vengono da quelle parti pensano che basti il talento per emergere. Credeva che bastasse giocare bene in partita e risparmiarsi durante la settimana. In realtà gli dicevo: "E' esattamente il contrario. Devi dare il massimo durante la settimana e forse dare il massimo in partita". Delio Rossi ha parlato anche della possibilità che Ilicic giochi nel Milan.