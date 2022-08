Casotti: “Ho visto un ottimo Milan contro un Udinese tosta” | Esclusiva

Intervistato dalla nostra redazione, Federico Casotti ha parlato della vittoria del Milan contro l'Udinese. Queste le dichiarazioni del giornalista: "Dico la verità: io ho visto un ottimo Milan. Non si considera, inoltre, che l’Udinese è un avversario molto tosto da affrontare: secondo me farà un buonissimo campionato. La condizione fisica mi è sembrata molto importante, già alla prima giornata. I rossoneri continuano a essere sempre un po’ troppo sottovalutati". Milan, le top news di oggi: Casotti in esclusiva. Krunic, presto il rinnovo.