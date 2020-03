PM – Fernández (MARCA): “Se Suso farà bene a Siviglia, tornerà in Nazionale”

CALCIOMERCATO MILAN – La redazione di ‘PianetaMilan.it‘ ha intervistato, in esclusiva, Alberto Fernández, giornalista del popolare quotidiano sportivo iberico ‘MARCA‘ che segue il Siviglia. Con lui abbiamo parlato di Jesús Suso. Queste alcune dichiarazioni di Fernández sull’ex numero 8 del Milan, in particolare su chi ha voluto di più il giocatore a Siviglia.

“Sia Monchi sia Julen Lopetegui lo volevano. Forse Monchi aveva più profili di calciatori in testa, qualcuno più regolare nel suo modo di giocare e meno intermittente, ma l’allenatore voleva Suso. Ha cercato di convincerlo fino allo sfinimento per firmare perché lo considera essenziale nella sua idea di calcio. È quell’Isco che Lopetegui ha avuto al Real Madrid o in Nazionale“. A proposito di Nazionale, c’è l’opportunità che torni in Nazionale?

“Naturalmente può essere nuovamente convocato nella ‘Selección‘. Il posticipo di un anno degli Europei è positivo per lui. Se brillerà nel Siviglia, sarà chiamato dal Commissario Tecnico Luis Enrique“, ha concluso Fernández. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE >>>

