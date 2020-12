Calciomercato – De Santis: “Gomez? Non solo Milan e Inter” / PM News

Calciomercato Milan, quanta concorrenza per Papu Gomez

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Lorenzo De Santis, in esclusiva ai nostri microfoni, ha parlato dell’interesse di diverse squadre per Papu Gomez. Non solo Milan e Inter. Le dichiarazioni: “In seconda file potrebbe esserci l’interesse della Lazio che ha i 20 milioni arrivati dal passaggio del turno in Champions League. Lotito potrebbe così dare un’arma in più a Simone Inzaghi, andandosi ad inserire in uno spartito tattico di piedi buoni e con un disegno simile a quello dell’Atalanta. In terza fila metto il Napoli, che è ben fornito in quella posizione, però sappiamo bene che a De Laurentiis piace il colpo di teatro. Gli azzurri lasceranno partire Llorente in attacco, ha tante richieste per i suoi giocatori offensivi e quindi il Papu potrebbe essere un’idea. Ma penso che la lotta sia tra Milan e Inter“. TUTTE LE NEWS PIÙ IMPORTANTI SUL CALCIOMERCATO MILAN >>>