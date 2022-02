Bocci: “Kessie, scegli il prestigio Milan o un ingaggio alto?” | Esclusiva

Alessandra Bocci, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha posto Franck Kessie davanti a una semplice domanda: Milan o ingaggio alto?

Alessandra Bocci, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha posto Franck Kessie davanti a una semplice domanda: Milan o ingaggio alto? Queste le dichiarazioni rilasciate in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it: "Quali sono le ambizioni di Kessie? Vuole giocare in un club storicamente titolato e prestigioso come il Milan oppure, pur di rivendicare un certo ingaggio, passare – per esempio - al Newcastle? Gli inglesi hanno una grande tradizione, ma – al momento – il progetto dei rossoneri è più avviato e con prospettive più chiare".