Di Napoli: “Leao può far male negli spazi, Kvara non lo vedo falso nueve”

Arturo Di Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Milan-Napoli soffermandosi su Rafael Leao e Khvicha Kvaratskhelia

In vista di Milan-Napoli, gara valida per l'andata dei quarti di finali di Champions League, Arturo Di Napoli è intervenuto nel consueto appuntamento con TMW Radio, nella trasmissione Maracanà. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Arturo di Napoli — Sullo stop di Simeone:"Quando arrivi a fine stagione comunque il fisico ne risente. Sono due perdite molto importanti per Spalletti ma quello che mi lascia sereno è che comunque è una squadra collaudata, tutti i giocatori sanno quello che devono fare".

Sull'attacco:"Kvaratskhelia faccio fatica a vederlo come falso nueve come con Totti a Roma. Non lo vedo con quelle qualità spalle alla porta. Se non esci palla al piede esci con palloni lunghi e non è il modo di giocare di questo Napoli".

Sugli scontri diretti:"La mentalità che c'è in campionato rispetto a quella in Champions è diversa. La Champions azzera le distanze poi, è un altro modo di approcciare. Credo che entrambe hanno una grande rosa. Il Napoli ha fatto un campionato strepitoso, il Milan ha zoppicato ma la qualità c'è. Sarà una partita equilibrata".

Sul contropiede come arma del Milan:"Ci sono partite nelle partite. Sta nel tecnico modificare le cose. Il Napoli ha quel gioco lì ma spesso ha anche giocato di ripartenza, dipende dalla squadra che incontri. Il Napoli per ora ha meritato, ma la Champions è diversa e la tattica la fa da padrona. Ci sarà molto equilibrio ma non credo che le due squadre cambieranno le idee. Il Napoli si sente forte quando impone il suo gioco".

Sui possibili protagonisti:"Dico Leao, perché negli spazi può far male. Dall'altra parte poi Kvaratskhelia".