Derby Milan-Inter: rossoneri vittoriosi in casa dopo 6 anni

Il Derby di Milano finisce 3-2 per il Milan: i rossoneri non battevano i cugini in casa in una stracittadina dal 2016

Donato Boccadifuoco

Il Derby di Milano valido per la quinta giornata della Serie A 2022-23, finisce con la vittoria del Milan sull'Inter per 3-2 grazie alle reti di Olivier Giroud e la doppietta di Rafael Leao; a nulla valgono la rete iniziale di Brozovic e quella finale di Dzeko. Il Diavolo oltre a festeggiare i 3 punti in classifica, cancella un particolare dato sfavorevole.

Derby Milan-Inter: i rossoneri non vincevano in casa dal 2016

Era il 31 gennaio del 2016 quando il Milan guidato di Sinisa Mihajlovic riuscì ad imporsi per 3-0 sull'Inter grazie alle reti di Alex, Bacca e Niang. Una data particolare perché prima di quella targata Leao-Giroud, quella sopracitata fu l'ultima vittoria del Diavolo in un Derby giocato in casa.